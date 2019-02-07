Олимпийцы РФ «отметили» годовщину Сочи голышом

Российские участники Олимпиады в Сочи снялись обнаженными по случаю ее пятой годовщины. Снимки, сделанные фотографами Андреем Головановым и Сергеем Кивриным, были опубликованы на официальном сайте национального спортивного проекта «Команда России».

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоялась 7 февраля 2014 года. По случаю пятой годовщины этого события 18 российских спортсменов, среди прочих поучаствовавших в той Олимпиаде, снялись в фотосессии под названием «Нечего скрывать, есть чем гордиться».

«Такими вы их еще не видели!» — предупредили в «Команде России».

Шорт-трекиста Семена Елистратова можно увидеть в традиционной для этого вида спорта позе, однако немногие видели его в ней обнаженным.

Некоторые другие спортсмены также выбрали знакомые им по спорту позы. Например, фигурист Дмитрий Соловьев поддерживает задранную выше головы ногу своей партнерши по танцам на льду Екатерины Бобровой

Хоккеистка Надежда Морозова сидит в позе, свойственной своему, вратарскому, амплуа, а могулист Егор Ануфриев запечатлен в прыжке.