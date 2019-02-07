Россиянин Александр Румянцева занял четвёртое место в забеге на 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в немецком Инцелле.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 6 минуты 13,754 секунды.
Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Серебро и бронзу завоевали представители Нидерландов Патрик Руст и Свен Крамер соответственно.
Другие представители России — Сергей Трофимов и Данила Семериков заняли седьмое и восьмое места.
Ранее сообщалось, что Наталья Воронина завоевала бронзу ЧМ на дистанции 3000 м