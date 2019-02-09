На Сахалине началась церемония открытия первых зимних игр «Дети Азии»

Официальная церемония открытия первых международных зимних игр "Дети Азии" стартовала в субботу в Южно-Сахалинске, передает корреспондент РИА Новости со стадиона "Спартак" областного центра.

Несмотря на ощутимый мороз, на стадионе собрались сотни горожан, которые станут зрителями грандиозного шоу. Начинают его десятки волонтеров, которые обыгрывают форму Сахалина — огромную рыбу с плавниками. Затем они же представляют все восемь видов спорта, награды в которых будут разыгрывать около 1200 участников состязаний. На экране — символы Игр — лисица Лыжуля, сивуч Ныш и олениха Юна.

Официальная часть церемонии начинается с подъема флага Российской Федерации под государственный гимн в исполнении детских и студенческих коллективов Сахалина. Эту честь доверили чемпиону СССР, члену судейской коллегии Самвелу Абрамяну.

Затем по стадиону прошел судейский корпус Игр из 600 человек во главе с двукратным олимпийским чемпионом, главным судьей соревнований Олегом Саитовым

Затем на стадион вступили 28 команд-участниц из 20 стран. Начинают парад (расстановка по алфавиту) команда Армении. Затем прошли спортсмены, которые именно на Сахалине впервые увидели снег, среди них сборная Непала. Ее представляют четверо легкоатлетов, которые на "Детях Азии" переквалифицировались в лыжников. Кстати, хоккейные дружины представили Таджикистан и Кувейт. Команда Сирии представлена в единственном числе — юной лыжницей.

Особенно тепло встречает стадион команду Якутии — родоначальника игр "Дети Азии". Завершают парад по традиции хозяева — сборная Сахалинской области.

"Эти масштабные игры выполняют важную роль — развитие детского спорта, олимпийского движения и дружбы между народами", — в частности отмечается в приветствии главы государства.

Участников и гостей поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко . "Это наст праздник спорта и дружбы для юных участников из разных стран мира. Нас многое связывает со странами Азии, а в эти дни нас объединила и любовь к спорту. Дорогие ребята! Сегодня вы участники детских игр, а завтра — олимпийские чемпионы! Добро пожаловать на Сахалин", — приветствовал глава региона.

Член Международного олимпийского комитета Самира Асгари, известная баскетболистка из Афганистана, зачитала приветствие от президента МОК Томаса Баха , который пожелал спортивных успехов и верности высоким принципам олимпийского движения. Свои пожелания удачных стартов озвучил и министр спорта России Павел Колобков

Праздничное шоу состоит из трех блоков — о Сахалине, культуре и истории России, а также о современной молодежи. В большом шоу участвуют лучшие творческие силы острова, в том числе учащиеся известной школы "Этнос" — популярные корейские барабанщики, под чей грохот исполняются древние танцы нивхов и айнов. Конечно, историю Сахалина невозможно представить без знаменитого путешествия Антона Павловича Чехова на каторжный остров в XIX веке. По стадиону проехала и дорожная кибитка с актером в образе великого классика. Ансамбль из Якутии показал, какие танцы и песни аборигенов Сахалина мог увидеть Чехов во время путешествия. Гостям острова рассказали и о великом адмирале Невельском, благодаря которому Сахалин из полуострова стал островом.