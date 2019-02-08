Российский конькобежец завоевал золото чемпионата мира 

Конькобежец российской сборной Руслан Мурашов добыл золотую медаль на чемпионате мира в на отдельных дистанциях в Германии на дистанции 500 метров.
В ходе выступления Мурашов показал время 34,225 секунды, передает «Интерфакс».
Спортсмен рассказал, что его с победой уже поздравил партнер по команде Павел Кулижников.
«Паша поздравил меня с победой, но вот его забега я как раз не видел, не знаю, что у него там произошло. Споткнулся, говорят. Очень рад сейчас, конечно. В принципе, когда я увидел жеребьевку, порадовался и понял, что с дорожкой повезло. И тренер, видно, был рад жеребьевке. Сейчас поздравил меня с золотом», — рассказал конькобежец РИА «Новости».
Мурашов выиграл золото впервые в карьере.