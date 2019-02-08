Зеппельт раскритиковал решение МПК восстановить ПКР 

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, являющийся автором фильмов о допинге в российском спорте, поделился мнением о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР), передает "Советский спорт".
"МПК отменил отстранение ПКР, но я не верю их утверждению, что Россия никогда не признает доклад Макларена. Единственная причина, по которой Россия смогла найти лазейку, — отсутствие единого решительного ответа со стороны международного спортивного сообщества и руководства спорта", — написал Зеппельт в твиттере.
Ранее президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что организация ждет от Всемирного антидопингового агентства (WADA) данные Московской антидопинговой лаборатории.