Сноубордистка Заварзина пожаловалась на нравы россиян

Призерка Олимпийских игр в Сочи сноубордистка Алена Заварзина рассказала о том, как складывалась адаптация ее мужа американца Вика Уайлда в России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам 29-летней спортсменки, Уайлду было сложно привыкнуть к нарушению личного пространства, повсеместного в России.

«Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то сможет отрицать этот факт. Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить», — заявила Заварзина.

В августе 2018-го Заварзина была вынуждена завершить карьеру. Спортсменка устала от бюрократических проволочек, из-за которых, в частности, она лишилась зарплаты.

На Играх в Пхенчхане Заварзина заняла четвертое место в параллельном гигантском слаломе. В этой же дисциплине россиянка завоевала бронзу на Играх в Сочи. На той же Олимпиаде ее супруг Уайлд, выступавший за сборную России, завоевал две золотые медали.