Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Готовы забить друг друга»: призер Игр в Сочи осудила россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер Олимпийских игр Алена Заварзина раскритиковала нрав россиян, которые, по ее мнению, «готовы забить друг друга». Сноубордистка рассказала, что ее супругу Вику Уайлду из-за этого непросто было привыкнуть к жизни в России.
Алена Заварзина, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, рассказала о сложностях своего супруга Вика Уайлда приспособиться к жизни в России. Уайлд — единственный в истории сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде. До сезона-2010/11 включительно Вик выступал за США, а после женитьбы на Заварзиной получил российский паспорт и на Олимпиаде в Сочи выступал под флагом России.
По словам 29-летней Заварзиной, ее супругу американского происхождения пришлось нелегко адаптироваться в России. Как отметила спортсменка, всему виной нрав местных жителей. Сноубордистка в частности заявила, что россияне склонны нарушать личность пространство, а также «готовы забить друг другу».
«В России тяжело привыкнуть к тому, что нарушают твое личное пространство», — начала Заварзина.
«Например, в очередях. Нет у нас уважения. Не думаю, что кто-то может отрицать этот факт.
Мы друг друга не любим, не уважаем. Брат брата никогда не спасет. Мы готовы друг друга забить.
У нашей нации такое есть, да. Реально, посмотрите на пробки», — заявила спортсменка в интервью «Матч ТВ».
В настоящее время Заварзина занимает пост вице-президента Федерации сноуборда России. Профессиональную карьеру она завершила в сентябре прошлого года. И уходила также не без скандала. Тогда девушка рассказала, что ей не просто не начислили обещанные надбавки к зарплате, а полностью не выплатили оклад. Заварзина тогда была уверена, что она не нужна отечественному спорту.
«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим.
Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух», — говорила спортсменка.
По словам Заварзиной, ее карьера завершилась из-за бюрократических проволочек. Все проблемы, которые возникали у спортсменки, ей предлагали решать самостоятельно.
«Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой», — рассказывала она.
Сейчас Заварзина не планирует возвращаться в большой спорт. Уайлд заявил, что его супруга приняла окончательно решение о завершении профессиональной карьеры.
«Алена могла бы еще выступать. Но ее решение — окончательное», — приводит слова спортсмена ТАСС.
Заварзина является бронзовым призером Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. На чемпионате мира в 2011 году она выиграла золото, также в ее активе серебро и бронза мировых первенств. В 2017 году россиянка стала обладательницей Кубка мира в параллельном гигантском слаломе и заняла второе место в зачете параллельных дисциплин.
Что же до ее отношений с Уайлдом, то спортсмены познакомились в 2009 году. А еще спустя два года пара сыграла свадьбу. Как сейчас вспоминает Заварзина, никакой романтики в момент предложения руки и сердца не было.
«Честно? Я сидела и плакала в машине, говоря Вику: „А можно мне уже предложение сделать?“
Он остановился на берегу реки и сказал: „Ну это самое, выходи за меня“, присев на одно колено. Так что никакой романтики не было», — сказала девушка.
32-летний Уайлд стал первым в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравшим олимпийское золото. После Игр в Сочи ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
Уайлд — один из тех многочисленных российских спортсменов, которым не посчастливилось выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сноубордист рассказывал, что тогда его «олимпийский дух был сломлен», однако он никогда не согласится с решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от Игр-2018 российских атлетов.
Газета.Ru: последние новости
Бронзовый призер Игр-2014 упрекнула россиян за неуважение друг к другу Украина не выступит на Универсиаде в Красноярске Пять лет назад состоялось открытие Олимпийских игр в Сочи
Комментарии6
Зимние виды спорта , Статьи , Алена Заварзина , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение