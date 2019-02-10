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Российские саночники спели гимн на награждении а капелла из-за поломки техники 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Саночники Семен Павличенко и Роман Репилов на церемонии награждения после победы на чемпионате Европы по санному спорту из-за технических проблем с фонограммой спели гимн России а капелла.
«Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения всех времен. Вот почему я люблю свою работу! Фантастические спортсмены. Великие спортсмены!», — написал сотрудник международной федерации спорта Уилли Уиллман в Facebook, опубликовав видео с церемонии награждения.
Павличенко победил в чемпионате Европы на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, Репилов занял второе место.
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