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Сноубордист Логинов рассказал, что хочет победить на Олимпийских играх 

ТАСС + ещё 22 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов хочет в будущем победить на Олимпийских играх. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.
"Если говорить о целях не только на текущий год, а в целом, то, конечно, хочется победить на Олимпиаде, — отметил Логинов. — Но и этот сезон пока не завершен, нужно еще поднажать и подняться повыше в общем зачете Кубка мира. Мы уже несколько дней назад вернулись из США, где проходил чемпионат мира, так что я уже отдохнул и очень хочу продолжить соревноваться".
19-летний Логинов на чемпионате мира в американском Парк-Сити (штат Юта) победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории. На следующий день спортсмен завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, став первым россиянином, которому это удалось. Логинов является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе).
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Зимние виды спорта , Лыжный спорт , Дмитрий Логинов , ИТАР-ТАСС
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