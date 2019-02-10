«Пойте сами»: иностранцы лишили Россию гимна

Российские саночники Роман Репилов и Семен Павличенко исполнили а капелла гимн России на церемонии награждения чемпионата Европы в немецком Оберхофе. По словам спортсменов, организаторы сначала включили «что-то иностранное», а после вопроса о том, когда же зазвучит гимн России, предложили атлетам исполнить его самим без звукового сопровождения.

На проходящем в немецком Оберхофе чемпионате Европы по санному спорту победу одержал российский саночник Семен Павличенко. Другая звезда российской команды, обладатель Кубка мира сезона-2016/17 Роман Репилов показал второе время, выиграв серебро.

Репилов уступил Павличенко 0,044 секунды, а третье место с отставанием в 0,181 секунды завоевал латвийский спортсмен Кристер Апарйодс.

Еще трое российских саночников остались за пределами пьедестала почета: Максим Аравин стал 11-м, Степан Федоров занял 18-е место, а Александр Горбацевич расположился на 24-й строчке протокола.

Но самое интересное случилось уже по окончании соревнований на церемонии награждения. Из-за технических проблем с фонограммой организаторы не смогли запустить национальный гимн России.

Однако Павличенко с Репиловым не растерялись и дружно исполнили гимн России а капелла, в чем им помогли и собравшиеся на трибунах российские болельщики.

«Решение самим спеть гимн пришло спонтанно. На церемонии награждения нам уже вручили медали, объявили, что сейчас прозвучит российский гимн, начали поднимать флаги, но тут заиграло что-то иностранное, — цитирует Репилова ТАСС.

— Мы повернулись к ведущему с вопросом — почему гимн не российский, тогда они выключили музыку и спросили, не хотим ли мы сами его спеть».

«Иностранцы бы точно не стали петь, а так бы и ушли, они все такие ребята скромные, а мы взяли у ведущего микрофон, встали и вдвоем исполнили.

Специально до этого не репетировали, хотя поем гимн всегда, когда попадаем на пьедестал. Но здесь уже так по-настоящему получилось, без музыки, — добавил Репилов.

— Планируем повторить такое выступление на сочинском этапе Кубка мира. Все-таки это наша родная трасса, хотя я ни разу там не выступал. Как-то так получалось, что я все время мимо этого этапа проезжаю, надеюсь, что первое выступление там получится запоминающимся».

Напомним, что этап Кубка мира в Сочи, который пройдет 23-24 февраля, станет последним в календаре нынешнего сезона саночников.

На данный момент в общем зачете Кубка мира лидирует немецкий гонщик Йоханнес Людвиг , набравший 598 очков.

Павличенко располагается на второй позиции, отставая от конкурента всего на десять баллов. На общую победу в Кубке мира претендуют также еще один представитель Германии Феликс Лох (583 очка) и австриец Райнхардт Эггер (580).

Репилов располагается на пятой позиции общего зачета, набрав 548 очков в текущем сезоне.

При этом Репилов и Павличенко занимают первые два места в спринтерском зачете мирового Кубка. Роман возглавляет таблицу с результатом 1:05.293, а Павличенко уступает ему 0,027 секунды.

Именно в Сочи и завершатся соревнования и в обычных одиночных санях, и в спринтерском зачете.

Кроме того, в 2019 году уже прошел чемпионат мира в немецком Винтерберге, но его результаты в таблице Кубка мира не учитывались.

Наиболее удачно там выступил Павличенко, завоевавший бронзовые награды на обычной и спринтерской дистанции, а также выигравший эстафету в составе российской смешанной команды.

Причем в индивидуальных дисциплинах Семен был лидером после первой попытки в спринте и занимал вторую позицию после первого заезда на обычной дистанции.

Репилов не выступал в спринте, а на обычной дистанции закончил соревнования на шестой позиции.

Напомним, что это не первый случай, когда организаторы международных соревнований не могут поставить национальный гимн России. Так, в 2017 году на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене российская мужская эстафетная команда, выигравшая золото, исполнила гимн а капелла вместе с известным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Еще более курьезный случай произошел в декабре 2019 года, когда на хоккейном турнире MECA Hockey Games перед началом поединка сборных Белоруссии и Норвегии организаторы вместо белорусского гимна поставили композицию ансамбля «Песняры» «Косив Ясь конюшину». Оставшиеся на льду белорусские хоккеисты после были подвергнуты критике на родине.