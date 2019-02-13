Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков назвал рациональным решение шорт-трекиста Ана продолжить карьеру 

ТАСС + ещё 13 8 часов назад
Фото: ТАСС
Министр спорта РФ Павел Колобков считает взвешенным решение шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана продолжить карьеру. Заявление Колобкова приводит пресс-служба ведомства.
Ранее в интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun 33-летний Ан заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В сентябре 2018 года президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шорт-трекист завершил карьеру.
"Ана очень любят в России как великолепного спортсмена, внесшего большой вклад в развитие шорт-трека в нашей стране, как замечательного и сильного духом человека, способного начать все с чистого листа и добиться заслуженного успеха, — говорится в заявлении министра. — Я неоднократно встречался с Аном, и, если он принял решение вернуться в спорт, это решение взвешенное, хорошо обдуманное. Рад, что он готов снова вернуться в большой спорт".
Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.
ТАСС: последние новости
Кравцов: оценить перспективы возвращения Виктора Ана в сборную России очень сложно Сборная России показала свой лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу в США Лимаренко предложил сделать на Сахалине постоянный штаб зимних игр "Дети Азии"
Комментарии1
Зимние виды спорта , Алексей Кравцов , Виктор Ан , Павел Колобков
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение