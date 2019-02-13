Колобков назвал рациональным решение шорт-трекиста Ана продолжить карьеру

Ранее в интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun 33-летний Ан заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В сентябре 2018 года президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шорт-трекист завершил карьеру.

"Ана очень любят в России как великолепного спортсмена, внесшего большой вклад в развитие шорт-трека в нашей стране, как замечательного и сильного духом человека, способного начать все с чистого листа и добиться заслуженного успеха, — говорится в заявлении министра. — Я неоднократно встречался с Аном, и, если он принял решение вернуться в спорт, это решение взвешенное, хорошо обдуманное. Рад, что он готов снова вернуться в большой спорт".

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступает за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.