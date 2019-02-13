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Зубкова обвинили в рейдерском захвате Федерации бобслея России 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов рассказал, что бывший глава Федерации бобслея России Александр Зубков подделал протоколы организации в преддверии выборной конференции в 2018 году.
"Зубков подделал протоколы собрания нашей федерации, и мы это докажем. Он якобы провел собрание федерации, о котором никто не знал. По итогам этого собрания исключил нескольких людей из членов федерации, а меня исключил из правления. Такие решения значатся в поддельном протоколе этого собрания. Мы об этом узнали накануне выборной конференции, которая 17 июля 2018 года переизбрала Зубкова президентов федерации. Поэтому я не смог стать делегатом конференции", — приводит слова тренера "Советский спорт".
"Например, федерация Ленинградской области голосует за Зубкова, а в ней всего один спортсмен. А федерации Башкирии, Москвы и Красноярского края — это 70 процентов спортсменов. Но их представители не могли голосовать на конференции по разным причинам. А проголосовали за избрание Зубкова федерации, которые представляют лишь 30 процентов спортсменов. Можно сказать, что произошел рейдерский захват Федерации бобслея России", — добавил Соколов.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 16 января сообщила о дисквалификации Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года, Касьянов, Пушкарев и Хузин — до 12 декабря 2020 года. Дисквалификация предполагает запрет любой деятельности, связанной с бобслеем, в том числе административной.
31 января Министерство спорта РФ утвердило исключение Александра Зубкова из списка тренеров сборной России по бобслею.
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Зимние виды спорта , Алексей Пушкарев , Ильвир Хузин , Олег Соколов , Александр Касьянов , Александр Зубков , Минспорта , Советский спорт
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