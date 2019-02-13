Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку в эстафете Семен Елистратов будет рад возвращению в сборную России шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, если оно состоится. Об этом Елистратов рассказал ТАСС.
В интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun 33-летний Ан заявил, что намерен продолжить выступать за сборную России и хочет принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В сентябре 2018 года глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шорт-трекист завершил карьеру.
"Конечно, все были бы рады его возвращению в национальную сборную", — сказал Елистратов, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он начал выступать за сборную России в 2011 году, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи (в том числе в эстафете), дважды — чемпионатов мира и восемь раз — чемпионатов Европы.