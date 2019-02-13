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Зубков ответил на обвинения в подделке документов Федерации бобслея России 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков высказался об обвинениях старшего тренера сборной Москвы по бобслею Олега Соколова, заявившего, что экс-глава организации подделывал протоколы собрания федерации.
"Я не буду комментировать бред Соколова, который когда-то выдвигал свою кандидатуру на выборах президента бобслейной федерации от Воронежской области. Без понятия вообще, на чем он основывается, делая такие заявления.
Теперь же место в ФБР свободно. Удачи ему на выборах президента Федерации бобслея России. Повторно. А его идиотские выходки я не готов комментировать", — сказал Зубков в разговоре с корреспондентом "Газеты.Ru" Андреем Сенченко.
Зубков был дисквалифицирован на два года из-за нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи.
Дисквалификация продлится до декабря 2020 года. Зубкову запрещено заниматься любой деятельностью, которая связана с бобслеем, поэтому он покинул пост президента федерации.
Ранее Соколов заявил, что его исключили из правления.
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Зимние виды спорта , Олег Соколов , Александр Зубков , ФБР , Газета.Ru
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