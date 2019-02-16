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Бюджетников Красноярска обязали лайкать посты об Универсиаде 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: ТАСС
Работникам учреждений культуры Красноярска поручили ставить в соцсетях лайки под постами о запланированной на март зимней Универсиаде. Копию протокола совещания в городском управлении культуры, где было принято соответствующее решение, обнародовал экс-депутат городского совета Владимир Владимиров.
«Земляки, предлагаю поддержать лайками все материалы в соцсетях связанных с Универсиадой в нашем городе», — написал Владимиров в Facebook, где он и выложил копию протокола.
Согласно документу, в заседании принимали участие глава городского управления культуры Сергей Костюков, его заместитель, а также руководители муниципальных учреждений культуры. В аккаунтах учреждений культуры Красноярска будут появляться посты в поддержку Универсиады, а их работники должны «ставить лайки и оставлять положительные комментарии под постами Универсиады-2019 в рамках программы лояльности».
В мэрии Красноярска комментировать ситуацию не стали.
Зимняя Универсиада состоится в Красноярске 2−12 марта. На её проведение изначально планировалось потратить 40 млрд рублей, но к концу 2018 года бюджет увеличился до почти 90 млрд рублей. Участие в Универсиаде примут участие около 3000 студентов и аспирантов в возрасте до 25 лет из 50 стран, которые будут соревноваться в 11 видах спорта.
Как писал News.ru, жители Красноярска и Красноярского края получили пригласительные билеты на соревнования зимней Универсиады-2019. Всего было выдано 23 тысячи билетов.
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Зимние виды спорта , Владимир Владимиров , Сергей Костюков
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