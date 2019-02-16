Бюджетников Красноярска обязали лайкать посты об Универсиаде

Работникам учреждений культуры Красноярска поручили ставить в соцсетях лайки под постами о запланированной на март зимней Универсиаде. Копию протокола совещания в городском управлении культуры, где было принято соответствующее решение, обнародовал экс-депутат городского совета Владимир Владимиров

«Земляки, предлагаю поддержать лайками все материалы в соцсетях связанных с Универсиадой в нашем городе», — написал Владимиров в Facebook, где он и выложил копию протокола.

Согласно документу, в заседании принимали участие глава городского управления культуры Сергей Костюков , его заместитель, а также руководители муниципальных учреждений культуры. В аккаунтах учреждений культуры Красноярска будут появляться посты в поддержку Универсиады, а их работники должны «ставить лайки и оставлять положительные комментарии под постами Универсиады-2019 в рамках программы лояльности».

В мэрии Красноярска комментировать ситуацию не стали.

Зимняя Универсиада состоится в Красноярске 2−12 марта. На её проведение изначально планировалось потратить 40 млрд рублей, но к концу 2018 года бюджет увеличился до почти 90 млрд рублей. Участие в Универсиаде примут участие около 3000 студентов и аспирантов в возрасте до 25 лет из 50 стран, которые будут соревноваться в 11 видах спорта.

Как писал News.ru, жители Красноярска и Красноярского края получили пригласительные билеты на соревнования зимней Универсиады-2019. Всего было выдано 23 тысячи билетов.