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Федерация фристайла РФ осталась не совсем довольна ЧМ 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, подводя итоги чемпионата мира-2019 в Юте (США), заявил, что остался доволен результатом, но не во всех дисциплинах.
«Мы довольны выступлением на чемпионате мира, три медали (в акробатике) — отличный результат. Последняя медаль у нас была 16 лет назад. Если же оценивать результат по другим видам — не совсем довольны выступлениями в ски-кроссе, а акробаты удивили», — передаёт слова Мурашова корреспондент News.ru.
Он добавил, что сегодня сборная России «заточена под Олимпийские игры 2022 года».
Чемпионом мир-2019 в дисциплине фристайл «акробатика» стал Максим Буров. Также он завоевал бронзу в командных соревнованиях по акробатике вместе со Станиславом Никитиным и Любовью Никитиной. Также на счету Никитиной серебряная медаль по акробатике.
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