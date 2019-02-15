Федерация фристайла РФ осталась не совсем довольна ЧМ

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, подводя итоги чемпионата мира-2019 в Юте (США), заявил, что остался доволен результатом, но не во всех дисциплинах.

«Мы довольны выступлением на чемпионате мира, три медали (в акробатике) — отличный результат. Последняя медаль у нас была 16 лет назад. Если же оценивать результат по другим видам — не совсем довольны выступлениями в ски-кроссе, а акробаты удивили», — передаёт слова Мурашова корреспондент News.ru.

Он добавил, что сегодня сборная России «заточена под Олимпийские игры 2022 года».