Сломавшая позвоночник Комиссарова отсудила у клиники 60 тысяч рублей

Невский районный суд Петербурга в понедельник частично удовлетворил иск фристайлистки Марии Комиссаровой (после замужества Чаадаевой), получившей перелом позвоночника со смещением, обязав клинику, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

" (Суд) Решил взыскать с ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" в пользу Чаадаевой компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и штраф в размере 20 тысяч рублей, в остальной части иска отказать", — огласила решение судья Оксана Вишневецкая.

В начале заседания в понедельник суд отказал представителю Комиссаровой адвокату Ирине Фаст в допросе очередных свидетелей, оценив подачу соответствующего ходатайства в данной судебной стадии как злоупотребление процессуальным правом.

Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка приняла решение продолжить восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций бедер и ног.

Спортсменка просила взыскать 51 миллион рублей убытков и компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов рублей с московской организации "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий". В клинике ответчика в испанском городе Марбелья она проходила лечение.

Как ранее сообщала Ирина Фаст, Комиссарова поверила, что методика доктора Блюма через год тренировок вернет ей способность ходить. В то же время представители клиники заявляли, что травмированной спортсменке не давалось никаких гарантий чудесного исцеления, а лишь оказывались услуги, направленные на формирование физических навыков, позволяющих иным образом переживать свое новое состояние.