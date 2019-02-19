Ставшей инвалидом на ОИ-2014 россиянке предложили 60 тысяч вместо 50 миллионов

Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск фристайлистки Марии Чаадаевой, которая получила травму позвоночника при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Суд взыскал с врача Евгения Блюма компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей, а также штраф — 20 тысяч рублей. В остальной части иска фристайлистке было отказано. Чаадаева собирается обжаловать решение суда.

Спортсменка сломала позвоночник во время подготовки к выступлениям на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Она была прооперирована в Красной Поляне, после чего доставлена в Мюнхен для второй операции. Далее Чаадаева продолжила лечение в испанской клинике доктора Блюма.

Там она провела почти десять месяцев, но обследование показало, что никаких улучшений состояния здоровья по сравнению с 2014 годом не произошло. Спортсменка все еще прикована к инвалидному креслу: врачам не удалось восстановить двигательные функции бедер и ног. По этой причине фристайлистка обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика убытки в размере 51 миллиона рублей и моральный вред, который она оценила в 5 миллионов рублей.