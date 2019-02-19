Жаркова: мельдоний никому не выдавался

Генеральный секретарь Федерации кёрлинга России пообщалась с News.ru.

Чемпионка Европы 2006 года и генеральный секретарь Федерации кёрлинга России (ФКР) Ольга Жаркова в интервью News.ru рассказала о предстоящем отборе на чемпионат мира, который пройдёт с 20 по 25 февраля в Сочи на базе ледовой арены «Ледяной куб», а также о применении спортсменами мельдония.

— В женском отборе принимают участие всего две команды, в дабл-миксте — три, а у мужчин — четыре. Не маловато ли?

— Поскольку чемпионат мира — это главный старт сезона, то участие в них должны принимать уже отобранные команды. Это не все желающие команды, а те, которые выполнили критерии, установленные исполкомом федерации. Да, для мужчин — это четыре команды, для женщин — всего два, а для смешанных пар — три. Мне кажется, что отборочные старты станут увлекательными по накалу страстей, особенно в преддверии чемпионата мира. Cчитаю, что такое количество команд на данный момент оптимально. При этом не может быть и речи, что кто-то ущемлён или не допущен.

— Создается впечатление, что в нашей стране нет достойных коллективов для участия в международных турнирах. Так ли это?

— Если судить по чемпионату России, то в сильнейшей группе у нас 10 команд. На Кубке России было 16 команда, получивших допуск. И это не значит, что у нас только эти коллективы. Чемпионат России как и в любом другом виде спорта, это турнир сильнейших. Есть определённые региональные и Всероссийские отборочные соревнования на главные старты, в данном случае будет отбор на чемпионат мира. Это как некая следующая ступень, как отбор среди отобранных по итогам прошлогоднего чемпионата России.

— Две сильнейшие команды — Анны Сидоровой и Алины Ковалёвой — разыграют путёвку на мировой турнир. У кого больше шансов?

— Прогнозы — дело неблагодарное. По моему личному мнению, любая из этих команд готова и может показать хороший результат на чемпионате мира. Мы видели, как оба коллектива выступали в течение сезона на различных турнирах, показывая неплохую игру. Победит тот, кто готов лучше в данный момент. В начале сезона казалось, что лучше были готовы девочки из команды Алины Ковалёвой. А сейчас неизвестно, как всё сложится. Но оба коллектива усиленно тренируются и готовятся. Отбор-то как раз и покажет, кто и на что подготовился.

— Очень часто в командах перед крупными стартами происходят перетасовки. Например, одна запасная меняет другую. Как такие перемены сказываются на сыгранности кёрлеров?

— Нельзя говорить о том, что идёт постоянная смена партнёров по команде. С этого года начинается новый олимпийский цикл, команды уже работают с прицелом на Игры-2022 года. Не только у нас в России, но и во всех мировых командах пытаются оптимизировать и собрать состав, который позволит отобраться на главный старт четырёхлетия и выступить там достойно. Да, в начале текущего сезона у нас обновились составы уже сложенных команд, но это уже общемировой тренд. И, конечно же, это лучше было сделать сейчас, нежели перед Олимпийскими играми.

— В мужском кёрлинге у нашей страны всё не так радужно, как в женском. У нас действительно низкий уровень по сравнению с мировым?

— Уровень средний. Однако в защиту мужского кёрлинга могу сказать, что последние несколько лет ребята выступают на стабильно среднем уровне. Если сравнивать с другими командами, то даже не знаешь, что лучше. Возьмём, к примеру, команду Дании, которая завоевала на чемпионате мира серебряные медали в 2016 году, а потом скатилась в группу «Б». Наша команда последние 4 года стабильно добирается до чемпионатов мира. Конечно же, надо сделать ещё шажок вперёд.

— Но результаты-то неплохие показывают.

— Да, у нас был полуфинал чемпионата Европы (в 2016 году — ред.), но хотелось бы, чтобы попадание в сетку плей-офф было на таком же стабильном уровне. Безусловно, такие результаты достигаются работой. А вообще, конкуренция в мировом кёрлинге среди мужчин невероятно высокая. Не сказать, что у женщин она ниже, но у мужчин она сильнее. К слову, про отбор — у нас же четыре команды, а такое количество не каждая страна себе может позволить. У кого-то один коллектив, который может достойно представить страну, у кого-то — два. У нас четыре, и я надеюсь, что количество в качество всё-таки перерастёт.

— Поговорим об одиночных и «полных» смешанных командах. Кто выступит на отборе?

— В качестве лидирующей пары выступают Даниил Горячев и Мария Комарова. На их счету уже есть серебряная медаль прошлогоднего чемпионата мира, поэтому ребята понимают, что и как. Думаю, что у пары Анастасия Москалёва Александр Ерёмин , также, как и Алины Биктимировой и Тимура Гаджиханова есть неплохие шансы. Возможно, пока ещё нет такой суперстабильности, но это связано с конкуренций. Так, что у всех есть равные шансы попасть на чемпионат мира. К слову, смешанные пары имели большой успех на Олимпийских играх в Пхёнчхане из-за чего многие сборные изменили политику подготовки смешанных команд, и стали уделять этому виду больше внимания и времени. Появилось много больших имён, и я надеюсь, что мы не затеряемся среди них.

— После допингового скандала с Александром Крушельницким на Олимпиаде — 2018 нынешнее поколение спортсменов не сталкивается с психологическим давлением?

— Я очень надеюсь, что нет. Конечно, эта ситуация заставляет нас задумываться, и с большей осторожностью относиться к тому, что вокруг, дабы избежать повторения того случая. Ни спортсмены, ни штаб сборной до сих пор не понимают, как такое могло произойти. Конечно, Крушельницкий не принимал запрещённое вещество, потому что антидопинговым вопросам у нас очень большое внимание уделяется. Все спортсмены в общем-то в курсе как надо себя вести.

— К вопросу о мельдонии. Какие преимущества он даёт кёрлингисту?