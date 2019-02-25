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У Третьякова не было желания мстить за пропуск Олимпиады 

Газета.Ru + ещё 48 3 часа назад
Скелетонист Александр Третьяков поделился эмоциями после победы в общем зачете Кубка мира, передает ТАСС.
В прошлом сезоне из-за допингового скандала Третьяков был вынужден пропустить Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
Теперь в моем активе два завоеванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряженных тренировок и большой работы. А победные эмоции одинаковы.
Стала ли победа в этом Кубке мира в какой-то степени реваншем за прошлый сезон, когда я вынужден был пропустить Олимпиаду? Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно. Я оставил в прошлом все те неприятности и выступал со свежей головой.
"Теперь впереди чемпионат мира. Я чувствую в себе силы, чтобы бороться за медали и там. Сейчас немного отдохну, а потом продолжу готовиться к этому турниру, который является главным стартом года", — заявил он.
Ранее сообщалось, что скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Канаде.
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Зимние виды спорта , Видео , Прочее , Александр Третьяков , ИТАР-ТАСС
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