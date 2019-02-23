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Третьяков победил на этапе Кубка мира в Калгари 

РИА Новости + ещё 13 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону в Калгари (Канада).
По сумме двух попыток 33-летний Третьяков показал результат 1 минута 51,35 секунды и одержал свою четвертую победу в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе место занял южнокореец Юн Сонбин (отставание — 0,13 секунды). Тройку призеров замкнул латвиец Мартинс Дукурс (+0,16).
Два других россиянина Никита Трегубов (+1,03) и Владислав Марченков (+2,35) стали 5-м и 17-м соответственно.
Третьяков возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 1494 очка и на 39 баллов опережая ближайшего преследователя — Сонбина. Третьим идет Трегубов (1345).
В воскресенье у скелетонистов состоится второй личный старт в рамках седьмого этапа Кубка мира в Калгари, который станет заключительным в текущем розыгрыше турнира.
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