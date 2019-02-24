Александр Третьяков победил в общем зачете Кубка мира

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19, последний этап которого проходит в канадском Калгари.

Третьякову, возглавлявшему общий зачет перед вторым стартом в Калгари, было необходимо занять в воскресенье место не ниже четвертого, чтобы стать недосягаемым для Юн Сун Бина из Южной Кореи. В итоге россиянин показал второе время и гарантировал себе первое место в общем зачете.

Для Третьякова эта победа стала второй в карьере, впервые он добился такого результата по итогам сезона-2008/09.