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Александр Третьяков победил в общем зачете Кубка мира 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19, последний этап которого проходит в канадском Калгари.
Третьякову, возглавлявшему общий зачет перед вторым стартом в Калгари, было необходимо занять в воскресенье место не ниже четвертого, чтобы стать недосягаемым для Юн Сун Бина из Южной Кореи. В итоге россиянин показал второе время и гарантировал себе первое место в общем зачете.
Для Третьякова эта победа стала второй в карьере, впервые он добился такого результата по итогам сезона-2008/09.
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Зимние виды спорта , Александр Третьяков
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