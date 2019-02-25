Объявлен состав сборной России по скелетону на ЧМ в Канаде

Стало известно, какие скелетонисты будут представлять сборную России на чемпионате мира в Канаде, сообщает ТАСС

По словам главного тренера российской команды Данила Чебана, в международном турнире примут участия те спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Калгари.

Елену Никитину. Заключительный этап КМ завершился 24 февраля. На чемпионат мира отправятся принимавшие в нем участие скелетонисты, включая обладателей трофея в общем зачете Александра Третьякова

Состав: Третьяков, Никита Трегубов , Владислав Марченков, Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Международное первенство пройдет в Уистлере с 1 по 10 марта.

Ранее сообщалось, что у Третьякова не было желания мстить за пропуск Олимпиады.