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Объявлен состав сборной России по скелетону на ЧМ в Канаде 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Facebook
Стало известно, какие скелетонисты будут представлять сборную России на чемпионате мира в Канаде, сообщает ТАСС.
По словам главного тренера российской команды Данила Чебана, в международном турнире примут участия те спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Калгари.
Заключительный этап КМ завершился 24 февраля. На чемпионат мира отправятся принимавшие в нем участие скелетонисты, включая обладателей трофея в общем зачете Александра Третьякова и Елену Никитину.
Состав: Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Марченков, Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.
Международное первенство пройдет в Уистлере с 1 по 10 марта.
Ранее сообщалось, что у Третьякова не было желания мстить за пропуск Олимпиады.
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Зимние виды спорта , Елена Никитина , Александр Третьяков , Никита Трегубов , ИТАР-ТАСС
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