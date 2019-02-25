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Российский скелетонист стал чемпионом после десяти лет без побед 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский скелетонист Александр Третьяков получил самое большое количество очков на этапах Кубка мира и одержал победу в общем зачете сезона-2018/2019. Как пишет «Газета.ру», он стал чемпионом через десять лет после своей последней победы на этом турнире.
На последнем этапе Кубка мира-2019, прошедшего 24 февраля в Калгари, 33-летний Третьяков занял второе место, уступив лидерство 24-летнему олимпийскому чемпиону из Южной Кореи Юн Сун Бину. Всего кореец набрал 1680 очков, а россиянин — 1704 очка, поэтому победа досталась Третьякову.
Третье место на Кубке мира занял 34-летний латвиец Мартинс Дукурс (1533 очка). До этого он выигрывал турнир восемь раз подряд.
Третьяков не попал на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. В ноябре 2017-го комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда аннулировала результаты Третьякова на Играх-2014 и пожизненно отстранила его от ОИ вместе с другими спортсменами.
Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции россиян и отменил решение МОК о пожизненном отстранении 28 российских атлетов, в том числе и Третьякова. Однако МОК так и не пригласил его на Олимпиаду в Пхёнчхане.
В комментарии ТАСС спортсмен сказал, что не считает победу на Кубке мира реваншем за Олимпиаду.
«Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно. Я оставил в прошлом все те неприятности», — подчеркнул он.
Третьяков отметил, что считает эту победу и свой первый трофей, завоеванный в сезоне-2008/2009, равнозначными.
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