Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде

Приехавшие на Универсиаду спортсмены рассказали о коричневой воде в номерах

Более тысячи иностранных атлетов уже заселилась в спортивную деревню Универсиады в Красноярске.

Представитель Канады рассказал корреспонденту телеканала «360», что в номере первые две минуты из крана текла коричневая вода. Мэр Деревни Максим Орешников ответил, что это небольшие недостатки после капитального ремонта в кампусе.

«Мы конечно стараемся максимально оперативно реагировать на пожелания и просьбы, где-то увеличивать уровень сервиса», — добавил Максим Орешников.

Это подтвердили и два британских спортсмена. Они рассказали, что у них в номере стояла вода в душе, но неисправность быстро починили.

Универсиада-2019 пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта, на соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.