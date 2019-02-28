Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде

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Приехавшие на Универсиаду спортсмены рассказали о коричневой воде в номерах 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Более тысячи иностранных атлетов уже заселилась в спортивную деревню Универсиады в Красноярске.
Представитель Канады рассказал корреспонденту телеканала «360», что в номере первые две минуты из крана текла коричневая вода. Мэр Деревни Максим Орешников ответил, что это небольшие недостатки после капитального ремонта в кампусе.
«Мы конечно стараемся максимально оперативно реагировать на пожелания и просьбы, где-то увеличивать уровень сервиса», — добавил Максим Орешников.
Это подтвердили и два британских спортсмена. Они рассказали, что у них в номере стояла вода в душе, но неисправность быстро починили.
Универсиада-2019 пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта, на соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
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