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Колобков обратился к участникам Универсиады-2019 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков в деревне Универсиды-2019 в Красноярске поприветствовал делегатов и участников соревнований.
«Рад приветствовать вас в Красноярске, церемония приветствия стала хорошей традицией, которая проходит на всех Олимпиадах и Универсиадах, после этой церемонии вы станете полноправными жителями деревни», — приводит слова Колобкова корреспондент News.ru.
Он добавил, что для спортсменов «созданы все условия, что бы готовиться к соревнованиям и отдохнуть».
Министр выразил надежду, что спортсменам, несмотря на напряженный график, удаться посмотреть Красноярск и «почувствовать доброжелательность наших болельщиков, жителей города».
Церемония открытия Универсиады состоится 2 марта. Завершатся соревнования 12 марта.
Ранее News.ru подготовил инфографику с расписанием соревнований.
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