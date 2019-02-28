Колобков обратился к участникам Универсиады-2019

Министр спорта России Павел Колобков в деревне Универсиды-2019 в Красноярске поприветствовал делегатов и участников соревнований.

«Рад приветствовать вас в Красноярске, церемония приветствия стала хорошей традицией, которая проходит на всех Олимпиадах и Универсиадах, после этой церемонии вы станете полноправными жителями деревни», — приводит слова Колобкова корреспондент News.ru.

Он добавил, что для спортсменов «созданы все условия, что бы готовиться к соревнованиям и отдохнуть».

Министр выразил надежду, что спортсменам, несмотря на напряженный график, удаться посмотреть Красноярск и «почувствовать доброжелательность наших болельщиков, жителей города».

Церемония открытия Универсиады состоится 2 марта. Завершатся соревнования 12 марта.

Ранее News.ru подготовил инфографику с расписанием соревнований.