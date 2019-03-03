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Путин собрался встретиться со спортсменами в Красноярске 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: News.ru
Президент Владимир Путин намерен встретиться со спортсменами сборной России, выступающими на Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент News.ruс места проведения международных соревнований.
Ожидается, что встреча должна состояться в 10.30 по красноярскому времени (6.30 мск). На мероприятие прибыла сборная России по шорт-треку, которую сняли с тренировки.
Как писал ранее News.ru, журналистов не пустили в деревню Универсиады из-за визита в Красноярск президента Владимира Путина. Пресс-тур должен был состояться 3 марта, информация об этом была размещена на официальном сайте международных соревнований, но организаторы отказались записывать представителей СМИ, сославшись на перенос поездки.
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Зимние виды спорта , Владимир Путин
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