Путин собрался встретиться со спортсменами в Красноярске

Президент Владимир Путин намерен встретиться со спортсменами сборной России, выступающими на Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент News.ruс места проведения международных соревнований.

Ожидается, что встреча должна состояться в 10.30 по красноярскому времени (6.30 мск). На мероприятие прибыла сборная России по шорт-треку, которую сняли с тренировки.

Как писал ранее News.ru, журналистов не пустили в деревню Универсиады из-за визита в Красноярск президента Владимира Путина. Пресс-тур должен был состояться 3 марта, информация об этом была размещена на официальном сайте международных соревнований, но организаторы отказались записывать представителей СМИ, сославшись на перенос поездки.