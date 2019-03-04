Без крови. Пока Универсиада 2019 в России — полный провал

На зимней Универсиаде в Красноярске организаторы не смогли сделать самого элементарного. Время справиться с катастрофой ещё есть. Смогут?

Прежде чем начать писать всё нижеперечисленное, надо несколько раз оговориться (понимаю, что это все равно не поможет, но тем не менее). Первое — к Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске действительно построены грандиозные объекты, тут мы в анонсирующем тексте ни капли не соврали. Абсолютно все, кто их видел и испытал, не скрывают своего респекта. Это то, что при правильных хозяевах останется в российском спорте на много лет вперёд.

Второе: жаловаться на обстоятельства своей работы — для журналиста, простите за такое выражение на этом благородном ресурсе, зашквар. Это всё равно, как представителям лыжника Устюгова рассказывать, что у него что-то прихватило во время эстафеты. Всё это здорово, но никому не интересно — к главной гонке сезона спортсмен подошёл неготовым. Так и у журналистов: читателя не интересует, почему ты не взял интервью с героем или не написал репортаж. Иначе стоило бы сразу красочно рассказать про официальный отель Универсиады для аккредитованных лиц (с вполне себе международными по случаю ценами), где ночами на этажах происходят разборки подвыпивших граждан с вмешательством полиции, а в номерах можно найти винтажные вещи 90-х — кровати со спинками, антикварные стулья, телевизоры фирмы Thomson, кнопочные телефоны Panasonic и радиоточки.

«Чемпионат»

Так вот. О проблемах с транспортом в первые дни Всемирной Универсиады в Красноярске тоже не стоило бы заикаться — читателей, слушателей и телезрителей мало волнует, как медиа добираются до своей работы и обратно, и они совершенно правы. Если бы не два ответных соображения.

Во-первых, мучаются не только никому не сдавшиеся журналисты, но и обычные волонтёры и болельщики. В том числе с детьми. «Сама церемония была восхитительна, — описал свои впечатления после посещения репетиции открытия в фейсбуке спортивный менеджер Николай Катцын, работавший в оргкомитетах „Сочи 2014“ и „Россия 2018“.

— Но удобства для посещения нет. Оргкомитет забыл, что загрузка и выгрузка (зрителей) сама по себе не происходят. Нет быстрой возможности добраться/уехать. Туалетов на последней миле нет, один экипаж ГИБДД , указателей нет, автобусы не подписаны, громкоговорителей нет, толпа идёт по проезжей части, до остановки общественного транспорта 2 км. Время ожидания шаттла до перехватывающей парковки более часа. Люди залазят в автобус на бегу. Автомобили выезжают из периметра через толпу людей, идущих на остановку шаттла. Волонтёры и организаторы молча смотрят. Персонал путает выходы. При выгрузке не все двери открыты на лестницу. Простужен ребенок и папа…»

Во-вторых, Универсиада — глобальное всемирное событие. Приветственную речь на церемонии открытия произносит президент МОК, а медали в первый день вручает президент России. Это — статус, которому нужно соответствовать. Транспорт — кровеносная система большого события. Нет логистики — посетители шоу запомнят не медали, а то, с какими нервами они добирались и выбирались обратно. Не вип-персоны, которые передвигаются на специально выделенных легковых автомобилях с пропусками, и не спортсмены, которых привозит и увозит специально обученный персонал, а простые люди. Решите это немедленно, господа из оргкомитета турнира, пока ещё не поздно исправить впечатление. Осталось до конца студенческих Игр этих дней не так и много — всего 9. Вот три примера, как делать было нельзя.

Приложение

Зачем его делали, зачем отдавали в App Store для загрузки пользователями — непонятно. Приложение, которое должно было ориентировать посетителей Универсиады по передвижениям общественного транспорта и шаттлов, полностью мертвое. И это первый подобный случай на моей памяти за все глобальные спортивные события последних лет.

«Чемпионат»

Да просто это первое крупное событие в России

Представьте себе, что вы знаете номера маршрутов и пункты назначения. Но не знаете, когда и с какими интервалами по этим маршрутам будет двигаться транспорт. Этой информации просто нигде нет в свободном доступе (хотя обычно на таких форумах в первый же день всем гостям вручается толстенный транспортный гид, где прописаны чуть ли не паспортные данные водителей). Да и откуда ей быть — в России же в первый раз проводятся крупные спортивные события, организаторам не у кого было научиться, да? Всё, что можно найти — это вот такой вот список. Планировать что-то при этом решительно невозможно.

«Чемпионат»

В результате на остановке можно простоять — если совсем не повезёт — до часа. В бодрящую утреннюю или вечернюю погоду города Красноярск в самом начале марта. Это на спортивном событии, где дорога каждая минута.

«Красноярск плохой»

Посмотрите внимательно на эту карту. Это — расположение объектов Универсиады.

«Чемпионат»

Обратите внимание на верхний левый угол. В прямоугольнике — кластер «Радуга», там проводятся соревнований по лыжным гонкам. Чуть ниже, в мудреном пятиугольнике — два объекта: кластер «Сопка» (там идёт фристайл и сноуборд) и Академия биатлона (происходит понятно что). А в самом низу выделен основной транспортный хаб — главный пресс-центр, откуда и куда идут все автобусы.

Как вы думаете, как добраться с кластера «Радуга» до кластера «Сопка», между которыми около двух километров ровной заасфальтированной дороги? Конечно, вы догадались: надо сесть на шаттл и поехать вниз — к главному пресс-центру, а оттуда уже — снова вверх. В результате передвижение вместо 10 минут займёт около полутора часов при хорошем раскладе. Что делает невозможным посещение в один день, скажем, лыж и сноуборда. Нет, конечно, есть лайфхак. Можно пройтись пешком. Примерно через 300 метров путь окажется перегороженным (да, сам знаю, что это звучит логично) и тогда оставшиеся полтора километра придётся идти вдоль ограждения по бездорожью, вместе с бездомными собаками, не отвечающими на вопросы суровыми охранниками и по петляющим вверх-вниз холмам с ледяным снежком (иногда неловко поскальзываясь и падая, но спортсмены тоже многое терпят ради цели). Зато, когда ты видишь первые очертания могульного склона — тут-то первые эмоции чемпионов Универсиады становятся полностью понятными. Итак, это был «Красноярск плохой». «Красноярск хороший» тоже, конечно, есть. Расскажем в следующих включениях. Если доедем.