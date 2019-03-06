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Владимир Путин поздравил победителей Универсиады-2019 

ТК «Звезда» + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске у России уже 58 наград, что больше, чем у всех других сборных вместе взятых.
Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые выиграли золото в ориентировании на лыжах на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
Победу Марины Вяткиной президент назвал наградой за труд и веру в себя, а Сергея Горланова похвалил за решительность и упорство.
Также на официальном сайте Кремля появились поздравления сноубордистам Дмитрию Карлагачеву и Милене Быковой, биатлонистам Эдуарду Латыпову и Екатерине Мошковой, победительнице в соревнованиях по фристайлу в слоуп-стайле Лане Прусаковой, лыжнику Александру Терентьеву, а также женской эстафетной сборной по шорт-треку.
Тем временем, у нашей сборной на Играх в Красноярске уже почти 60 медалей, 18 из которых — золотые.
Сегодня ярко проявили себя наши мастера шорт-трека. Девушки выиграли эстафету на три тысячи метров, мужчины заняли в этом виде вторую ступень пьедестала.
Сноубордист Дмитрий Сарсембаев, который накануне взял бронзу, как и обещал — выиграл золото. Он рассказал, что его фамилия переводится как «среда», а значит сегодня он точно будет первым.
Безоговорочно первые мы и в общекомандном зачете. Сейчас у России уже 58 наград, что больше, чем у всех сборных вместе взятых.
В соревнованиях, которые продлятся до 12 марта, принимают участие около трех тысяч спортсменов из 50 стран. Они выявляют сильнейшего в 11 видах спорта.
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Зимние виды спорта , Екатерина Мошкова , Эдуард Латыпов , Владимир Путин , Александр Терентьев
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