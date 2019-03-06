«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019

В Красноярске проходит зимняя Универсиада, в медальном зачете которой лидирует сборная России. «Газета.Ru» рассказывает, как работают сибирские полицейские, почему лучше не стоять на пути пьяного журналиста и какое отношение к городу на Енисее имеет Антон Чехов

О красноярской Универсиаде уже понаписано много ужасов. Параллельно со стартами спортсменов идут разбирательства по поводу хищения средств при возведении объектов. Один из эпизодов незаконного увода бюджетных средств подтвердил губернатор Красноярского края Александр Усс . Он, правда, указывал на «незначительность происшествия», ущерб от которого составил 9 млн рублей. В то же время МВД по факту хищений возбудило несколько уголовных дел.

Другая страшилка, гуляющая в эти дни по территории Универсиады, повествует о деревьях, срубленных и вставленных во вкопанные в землю обрезки труб в рамках программы по благоустройству Красноярска. СМИ уже окрестили курьезный случай верхом некомпетентности городских урбанистов.

Однако подобные меры не носили масштабный характер. В целом столица студенческих игр и ее окрестности оставляют весьма благоприятное впечатление. Центр отреставрирован, чего совершенно не ощущалось, например, в Самаре на чемпионате мира по футболу. Более всего поражают красноярские дороги. По качеству полотна многие из них прямо сейчас превосходят московские.

На обочинах чисто, да и вообще пейзаж за окном, по крайней мере на маршруте из аэропорта в исторический центр города, настраивает на позитив.

В Красноярске тепло, для начала весны — аномально. Слоган Универсиады обещал познакомить с настоящей сибирской зимой, на деле же город свободен от снега, а в дневное время накатывает чувство, будто находишься где-нибудь в Белграде. К такому повороту событий, кажется, мало кто оказался готов. Поэтому необходимый для состязаний снег везли из глухой тайги. Перемешавшись с угольной пылью, он приобрел диковатый оттенок. Рассказывают, что снег специально отбеливали. Как бы то ни было, устроителям лыжных трасс пришлось изрядно поломать голову.

Универсиада — возможность для жителей второго по размеру российского субъекта приобщиться к большому спортивному празднику, который европейская часть страны пробовала на вкус прошлым летом. ЧМ-2018, как известно, остановился на Урале. А в том же Красноярском крае имеется немало достойных городов: Дивногорск, Лесосибирск, Минусинск, Канск, Енисейск, Дудинка… Флаги с этими наименованиями заполонили во вторник трибуны «Кристалл арены» на матче хоккейных сборных России и США. Судя по ним, географическое представительство зрителей простиралось аж до Магадана, в то время как Запад страны, напротив, на Универсиаду не полетел.

«Неужели вы из Москвы сюда приехали?» — глаза оперативного сотрудника полиции удивленно расширились, когда корреспонденту «Газеты.Ru» пришлось назвать ему свое место жительства — его попросили выступить понятым. В ходе рейда у «Кристалл арены» переодетые в штатское полицейские схватили нелегального продавца атрибутики. Тот понуро стоял у забора, даже не помышляя о побеге, пока оперативник зачитывал составленный протокол. Оказалось, поимке виновника предшествовала контрольная закупка. Красноярец пытался реализовать российские флажки по 200 и 250 рублей за штуку.

«Но вы этого не видели, — строго сказал мне мужчина, перебив полицейского. И обратился уже к блюстителю порядка. — Извините».

«Нет, это вы извините, — оперу будто бы самому было неловко. — Я понимаю, что не от хорошей жизни вы на это пошли. Но ничего не поделаешь, административка вам. Закрыть глаза я тоже не могу. А то погоны снимут».

«У меня двое детей…» — продавец флажков использовал последний аргумент, пытаясь смягчить свою участь. — «А у меня — трое».

В паре метров от них плакала навзрыд молодая девушка в полушубке, еще одна задержанная по «делу о флагах».

«Ох, ревет так, будто в тюрьму ее отправляем, — развел руками оперативник, и тут же обратился к молодому коллеге в форме. — А ну-ка, иди успокой ее. У тебя лицо самое интеллигентное».

Дальше всю компанию ждала поездка в отдел, оформление документов, изъятие товара. Скорее всего, решившему подзаработать бедняге пришлось проторчать три часа в «обезъяннике» — коммерческую направленность своего проваленного дела он категорически отрицал, утверждая, что всего-навсего хотел раздать флажки для поднятия патриотических настроений у болельщиков.

Нечто подобное доводилось видеть на летней Олимпиаде. В Лондоне-2012 одного российского журналиста «повязали» при попытке «толкнуть» билеты на соревнования по завышенной цене, — за спекуляцию, иными словами.

«Закон суров, но он закон», — подумалось мне, как тут же произошел еще один инцидент. Такое уже не увидишь на «больших» Играх: некий очень упитанный и весьма нетрезвый господин с аккредитацией корреспондента, судя по всему, возомнил себя человеком-ртутью и ринулся в толпу словно разъяренный бизон на охотников. Люди предпочли не связываться с краснолицым попирателем порядка и благоразумно расступились. Журналист победоносно обдал народ перегаром и, ступив за металлоискатель, принялся трясти флагом России и жестикулировать приятелю.

Другой «фанат России» прославился тем, что отнял у канадского хоккеиста клюшку и бросился бежать, ввергнув в оцепенение и других зрителей, и спортсменов, и даже охранников.

Отвоеванный трофей уже выставлен на интернет-аукционе. Этот поступок полиция почему-то не оценила. А в оргкомитете Универсиады заявили, что «отнеслись к инциденту с юмором».

Страна-хозяйка уверенно лидирует в медальной таблице соревнований после четырех дней. Стоит ли в этой связи радоваться за отечественный спорт, вопрос, конечно, дискуссионный. «Российские профессионалы обыгрывают обычных студентов», — такое объяснение нашей гегемонии достаточно популярно в соцсетях. В наших командах действительно немало известных атлетов, а некоторые из них выступали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом нельзя сказать, что все золото стекается в их руки. Доказательство тому — вторничные результаты параллельного гигантского слалома в сноуборде и у мужчин, и у женщин.

По истине на износ бодались американские хоккеисты с россиянами, у которых несколько человек обладают опытом выступлений в КХЛ. Соперники едва не совершили камбэк, отквитав две шайбы. Студенты США не испугались соперников, на чьих свитерах красовался грозный бренд — «Красная машина». Вообще ситуация определенно напоминала олимпийскую историю сборной Олега Знарка годичной давности, которая тоже имела заведомое преимущество над конкурентами, но столкнулась в течение турнира с рядом проблем.

Порадовал аншлаг на игре: в такой упаковке, да вкупе с заряженностью обеих команд хоккей смотрелся довольно сносно, главное, бодро и бесшабашно, пусть техническая оснащенность исполнителей и не поражала воображение.

Изначально в Красноярске-2019 не ждали наплыва туристов из-за рубежа, хотя кое-кто на Универсиаду все-таки доехал. Одну историю рассказывают в качестве примера человеческой порядочности: красноярский таксист передал в полицию забытые в машине деньги и паспорт своего пассажира, пожилого японца.

Тот, говорят, расцвел от счастья, когда получил утраченное имущество.

По причине своего географического положения Красноярск традиционно оставался в стороне от исторических событий. Его практически не затронули ни революции 1917 года, ни Гражданская война, основные события которой разворачивались южнее — в Омске, Иркутске. Так что в городе хватались за любую соломинку, чтобы как-то подчеркнуть собственную причастность к большим делам, к великим людям.

В качестве доказательства, что в Красноярске бывали не только ссыльные, на набережной Енисея, на месте снесенного стадиона «Динамо», возведен памятник Антону Чехову. Писатель мимолетно посетил сибирский город по пути на Сахалин. Приехал вечером 28 мая (по старому стилю) 1890 года, убыл восвояси уже утром 29-го, но оставил весьма чувственные строки: «Красноярск — красивый, интеллигентный город. Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылок». Сами собой напрашиваются аналогии с монументальным изваянием Владимира Высоцкого в Подгорице: поэт покорил черногорцев, однажды красиво написав об их родине.

30 апреля 1897 года с красноярской пристани на пароходе «Святой Николай» к месту своей легендарной ссылки в селе Шушенском отправились Владимир Ленин и Глеб Кржижановский.

Память об этом эпизоде бунтарской биографии Ильича заключена в мемориальную доску, установленную еще при советской власти на здании Речного вокзала. Иностранцы всматриваются в выцветший барельеф вождя и не могут понять, — почему Ленин такой молодой.