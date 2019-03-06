Погоня за идеалом: российские юниоры претендуют на все золото ЧМ

Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию стартует в среду в столице Хорватии Загребе. Российские фигуристы поборются за золото во всех дисциплинах, в трех видах они являются явными фаворитами.

Год назад в Софии выступление россиян на юниорском мировом первенстве было практически идеальным. Во всех дисциплинах они завоевали золото: с победой столицу Болгарии покинули Александра Трусова, Алексей Ерохов, спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Кроме того, российские фигуристы выиграли еще три серебра и две бронзы.

Павлюченко/Ходыкин и Скопцова/Алешин нынешний сезон проводят среди взрослых. Но большая часть российских фигуристов, выступавших в Софии, представит страну и на нынешнем юниорском первенстве. А Трусова приедет защищать свой титул. Отобрался на чемпионат мира среди юниоров и Ерохов, но по медицинским показаниям был вынужден отказаться от поездки в Загреб.

Пары: запланированный пьедестал

Год назад в Софии российские спортивные пары заняли весь пьедестал. Только очень большая неожиданность может помешать россиянам вновь завоевать все медали в парном катании и в Загребе. Тому доказательство — декабрьский Финал юниорского Гран-при, где российские пары заняли первые пять мест.

Медалисты того Финала приехали в составе сборной в Загреб. Фаворитами являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ученики супругов Людмилы и Николая Великовых, а также их внука Василия Великова боролись в декабре за попадание в тройку взрослого чемпионата России (и в итоге стали там пятыми), а в начале февраля выиграли юниорское первенство страны. Год назад в Софии они были третьими.

Выступит в Загребе и еще одна пара из группы Великовых — Полина Костюкович/Дмитрий Ялин. У них также есть опыт выступления на прошлогоднем юниорском мировом первенстве, причем там они выиграли серебро. Третья российская спортивная пара на чемпионате мира среди юниоров в столице Хорватии — пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Российские пары по набранным в сезоне баллам имеют колоссальное превосходство над конкурентами. Среди "лучших из худших" — американцы Сара Фенг/Ти Джей Ниман и китайцы Тан Фэйяо/Ян Юнчао, но их попадание на пьедестал можно допустить только в случае провальных выступлений россиян.

Девушки: Щербакова или Трусова?

Вряд ли кто-то сомневается и в том, что золото в одиночном катании у девушек достанется россиянке. Первоначально предполагалось, что за него поведут борьбу три ученицы Этери Тутберидзе, занявшие весь пьедестал как на взрослом, так и на юниорском первенстве России: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Однако за несколько дней до старта в составе произошли изменения — Косторная снялась по медицинским показаниям, ее заменила Ксения Синицына.

Таким образом, главная интрига чемпионата мира среди юниоров сводится к противостоянию двух российских фигуристок, владеющих прыжками в четыре оборота, — Щербаковой и Трусовой. Из последних трех стартов, где соперничали эти спортсменки, Трусова была выше на двух — в Финале юниорского Гран-при и первенстве России среди юниоров, а вот взрослый чемпионат России с перевесом 0,07 балла выиграла Щербакова.

Судя по результатам сезона, если Щербакова и Трусова не будут ошибаться, то в их спор не должен вмешаться никто. Синицына, ученица Светланы Пановой , способна побороться за бронзу, но ей предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны кореянки Ён Ю, американки Тин Цуй, японок Юханы Ёкои и Юны Сираивы, а также, возможно, кого-то из темных "лошадок" — в отличие от турнира спортивных пар, здесь их появление вероятнее.

Танцы: вновь битва за сотые?

Состязания танцевальных дуэтов в Финале юниорского Гран-при, помимо того, что завершились российским пьедесталом, вошли в историю как одни из самых упорных, если смотреть на баллы. Софья Шевченко и Игорь Еременко в борьбе за золото лишь на одну сотую обошли Арину Ушакову и Максима Некрасова , а Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров стали бронзовыми призерами, на три сотых обойдя канадцев Маржори Лажуа и Закари Лагу.

На чемпионате мира среди юниоров в Загребе конкурировать за тройку лучших будут, вероятнее всего, эти же четыре танцевальных дуэта. Остальным по ходу сезона приблизиться к ним не удавалось. Причем спор этот принципиальный еще с прошлого юниорского чемпионата мира — там Ушакова/Некрасов, Лажуа/Лага и Шевченко/Еременко умудрились вписаться в диапазон 1,03 балла, заняв места с третьего по пятое.

Юноши: Гоголев против трех россиян

Одиночное катание у юношей — единственный вид на этом чемпионате мира среди юниоров, где представитель России не главный фаворит. Хотя тот, кто им является, носит русскую фамилию Гоголев, но зовут его Стивен, и выступает он за Канаду. 14-летний фигурист исполняет в произвольной программе три разных четверных прыжка: лутц, тулуп и сальхов. В Финале Гран-при среди юниоров удачным оказался только один, но и этого Гоголеву хватило для победы.

Два российских участника чемпионата мира среди юниоров также владеют прыжками в четыре оборота. Петр Гуменник, занявший в Финале юниорского Гран-при второе место, исполняет четверной сальхов, а Роман Савосин , для которого это мировое первенство будет третьим в карьере, делает сальхов и тулуп в четыре оборота. Если они в Загребе справятся с программами, то поборются за золото.

Третий фигурист, представляющий в столице Хорватии Россию, Артур Даниелян на прошлогоднем юниорском мировом первенстве был вторым. Нынешний сезон для него складывается непросто — он поздно вышел на соревнования, так как восстанавливался после травмы, и пока не показывал высоких результатов. Но если Даниелян выдаст два хороших проката и в произвольном исполнит освоенный сальхов в четыре оборота, то сразу станет претендентом на медаль.

Помимо Гоголева и трех россиян, среди участников юниорского чемпионата мира хватает и других претендентов на награды. Например, это итальянец Даниэль Грассль, владеющий несколькими четверными прыжками, в том числе риттбергером, и занявший на взрослом чемпионате Европы шестое место. Может "выстрелить" любой из трех американцев, нельзя недооценивать и японских фигуристов.

Одиночники и откроют с короткими программами в среду чемпионат мира среди юниоров. Затем короткие программы исполнят спортивные пары. В четверг днем в борьбу вступят танцоры, а вечером станут известны обладатели медалей в парном катании.

Пятница — день, когда на юниорском первенстве мира стартуют одиночницы. Вечером определятся призеры в состязаниях юношей. В субботу медали разыграют танцевальные дуэты и девушки. Завершится чемпионат мира среди юниоров в Загребе в воскресенье показательными выступлениями.