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Российские керлингисты проиграли норвежцам на Универсиаде 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужская сборная России по керлингу со счетом 2:11 уступила команде Норвегии в пятом матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Встреча состоялась во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.
Сборную России на турнире представляют Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).
В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу. По итогам встреч четыре сборные выйдут в полуфинал.
Следующий матч российская команда проведет позднее в среду против сборной Швейцарии. Начало — 15:00 мск.
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