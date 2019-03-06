Колобков высказался о допинг-скандале в Австрии

Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о допинг-скандале, расследование которого проводится правоохранительными органами Австрии.

«Есть определённая процедура, ведётся следствие, есть ряд процедур в рамках международной федерации. Я уверен, что после окончания расследования все необходимые санкции будут применены. Должно пройти определённое время. Пока для всего мирового сообщества это шоковая ситуация, такой скандал с участием полиции, огромного количества спортсменов. Уверен, что прокуратура Австрии доведёт дело до конца, и мы ещё узнаем много интересных фамилий», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

В конце февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде в результате полицейского рейда была вскрыта допинговая схема под руководством немецкого врача Марка Шмидта . По итогам этого рейда несколько спортсменов из разных видов спорта признались в сотрудничестве с доктором из Германии.

Ранее сообщалось, что австрийский велогонщик признался в причастности к допинговым схемам и сдался полиции.