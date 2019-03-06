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Колобков высказался о допинг-скандале в Австрии 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о допинг-скандале, расследование которого проводится правоохранительными органами Австрии.
«Есть определённая процедура, ведётся следствие, есть ряд процедур в рамках международной федерации. Я уверен, что после окончания расследования все необходимые санкции будут применены. Должно пройти определённое время. Пока для всего мирового сообщества это шоковая ситуация, такой скандал с участием полиции, огромного количества спортсменов. Уверен, что прокуратура Австрии доведёт дело до конца, и мы ещё узнаем много интересных фамилий», — приводит слова Колобкова РИА Новости.
В конце февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде в результате полицейского рейда была вскрыта допинговая схема под руководством немецкого врача Марка Шмидта. По итогам этого рейда несколько спортсменов из разных видов спорта признались в сотрудничестве с доктором из Германии.
Ранее сообщалось, что австрийский велогонщик признался в причастности к допинговым схемам и сдался полиции.
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Зимние виды спорта , Павел Колобков , Марк Шмидт , РИА Новости
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