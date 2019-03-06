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Саночник Павличенко выиграл чемпионат России 

ТАСС + ещё 8 8 часов назад
Фото: ТАСС
Семен Павличенко завоевал золото чемпионата России по санному спорту, который проходит в Сочи.
По сумме двух попыток 27-летний спортсмен показал результат 1 минута 43,211 секунды. Серебряным призером стал Роман Репилов (отставание 0,153 секунды). Бронзу завоевал Александр Горбацевич (+0,474).
Павличенко является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. В нынешнем сезоне он выиграл золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира в немецком Винтерберге. Россиянин также впервые в карьере стал обладателем Кубка мира.
Чемпионат России завершится 7 марта.
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