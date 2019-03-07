Ткаченко принесла России золото в гигантском слаломе на Универсиаде

Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Она показала результат 1 минута 58,52 секунды.

Серебро завоевала австрийка Дениз Дингследер, тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Юлия Плешкова.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет