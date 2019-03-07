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Ткаченко принесла России золото в гигантском слаломе на Универсиаде 

Спорт-Экспресс + ещё 15 2 часа назад
Фото: Reuters
Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко выиграла золото в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске. Она показала результат 1 минута 58,52 секунды.
Серебро завоевала австрийка Дениз Дингследер, тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Юлия Плешкова.
Среди других представительниц России: Анастасия Горностаева заняла четвертое место, Кристина Крюкова — 10-е, Софья Крохина — 13-е.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
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