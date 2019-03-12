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Универсиада в Красноярске объявлена закрытой 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин объявил Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске закрытой. Церемония закрытия Студенческих игр проходит во вторник на "Платинум-Арене".
Соревнования проходили с 2 по 12 марта, в них принимали участие спортсмены из 58 стран. Было разыграно 76 комплектов наград. Победу в медальном зачете одержала сборная России, которая завоевала 112 медалей — 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.
Зимняя Универсиада 2021 года пройдет в швейцарском Люцерне.
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