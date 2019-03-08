Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Красноярске

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады 2019 года. Соревнования проходят в Красноярске.

Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). Национальная команда России стала недосягаемой для сборной Южной Кореи, занимающей второе место в зачете (6-2-4). На данный момент на соревнованиях осталось разыграть 28 комплектов наград, в девяти из этих соревнований южнокорейские спортсмены не будут участвовать в борьбе за медали.

Ранее российская команда установила рекорд зимних Универсиад по общему количеству медалей на одних Играх, превзойдя собственное достижение на Универсиаде-2017. На Универсиаде в Алма-Ате в активе сборной России была 71 медаль (29-27-15).

Соревнования завершатся 12 марта.