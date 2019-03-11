Россиянин Руслан Захаров занял третье место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 в масс-стартах.
На финальном этапе в американском Солт-Лейк-Сити Захаров занял седьмое место с результатом 6 минут 43,430 секунды.
Таким образом 31-летний завершить сезон на третьем месте в зачёте Кубка мира в масс-стартах, набрав 434 очка. Первым стал южнокореец Ум Чхон Хо — 535 баллов. Бельгиец Барт Свингс набрал 502 очка и занял второе место.
Ранее сообщалось, что Екатерина Шихова стала пятой в зачёте КМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.