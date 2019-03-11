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Медведев прилетел на закрытие Универсиады в Красноярск 

ТАСС + ещё 7 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск на закрытие Универсиады.
Планируется, что председатель правительства во вторник побывает в одном из спортивных кластеров, где проходили соревнования по сноуборду и фристайлу, в деревне Универсиады, пообщается со спортсменами и их наставниками, посетит финальный матч по хоккею и выступит на церемонии закрытия студенческих игр.
Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Россия впервые приняла зимнюю Универсиаду. Спортсмены разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россияне занимают первое место в общекомандном зачете, завоевав более 100 медалей и существенно опередив соперников.
На открытие Универсиады приезжал президент России Владимир Путин.
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