Лыжник Киливнюк объяснил, почему не удалось стать первым в масс-старте на Универсиаде

Россиянин Кирилл Киливнюк, завоевавший серебро в масс-старте на 30 км в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, прокомментировал результаты гонки.

«На первых круга было очень легко, вроде держался за Бабой, но он очень силён, всю трассу тащил нас, всех растянул. Я пытался держаться, но меня поднакрыло и я отстал, дальше уже работал с Ильёй Порошкиным», — сказал спортсмен.

При этом он отметил, что во время старта его лыжи работали лучше чем у японца.

«Мы старались работать командой, так как нас было большинство. Я пытался стать вперёд, чтобы притормозить Бабу, но он пролез», — добавил Киливнюк.

Ранее Киливнюк завоевал серебро в гонке на 30 км в рамках Универсиады-2019.