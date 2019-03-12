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Лыжник Киливнюк объяснил, почему не удалось стать первым в масс-старте на Универсиаде 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Фото: krsk2019.ru
Россиянин Кирилл Киливнюк, завоевавший серебро в масс-старте на 30 км в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, прокомментировал результаты гонки.
«На первых круга было очень легко, вроде держался за Бабой, но он очень силён, всю трассу тащил нас, всех растянул. Я пытался держаться, но меня поднакрыло и я отстал, дальше уже работал с Ильёй Порошкиным», — сказал спортсмен.
При этом он отметил, что во время старта его лыжи работали лучше чем у японца.
«Мы старались работать командой, так как нас было большинство. Я пытался стать вперёд, чтобы притормозить Бабу, но он пролез», — добавил Киливнюк.
Ранее Киливнюк завоевал серебро в гонке на 30 км в рамках Универсиады-2019.
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