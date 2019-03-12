Россия выиграла Универсиаду

Сборная России завоевала 112 медалей по итогам Универсиады-2019

Сборная России завоевала 112 медалей по итогам XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

В последний день соревнований россияне завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.

Таким образом, всего на счету национальной команды 112 медалей, среди которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовых медали.

Россия выиграла медальный зачёт соревнований. На втором месте Южная Корея, на третьем — Япония.

Ранее мужская сборная России по хоккею обыграла Словакию и завоевала золото Универсиады.