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Медведев поздравил сборную России с блестящей победой на Универсиаде 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Блестящая победа российской сборной на Универсиаде в Красноярске подтверждает статус страны как спортивной державы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Я хочу вас всех поздравить, поздравить всю нашу сборную с блестящей победой на Универсиаде. Мы, действительно, болели за вас, результаты, действительно, очень хорошие, потому что мы собрали все возможные награды, медали практически по всем дисциплинами", — сказал Медведев на встрече с тренерами и студентами — членами российской сборной команды на Универсиаде.
По словам главы правительства, "это подтверждает статус нашей страны как спортивной державы".
Медведев, осмотревший перед встречей инфраструктуру, построенную к Универсиаде, отметил, что построенные мощности соответствуют мировому уровню.
"А по некоторым дисциплинам ничего подобного даже, наверное, в мире нет. И это здорово не потому, что мы такие крутые и смогли это сделать, а потому, что здесь вы выступали и будет готовиться большое количество наших новых спортсменов, и вы сами будете заниматься, тренироваться, участвовать в соревнованиях", — сказал он.
Вспоминая соревнования, которые прошли в России в этом и прошлом году, премьер сказал: "Конечно, больше всего мне в 2019 году запомнилась Универсиада. Год только начинается, и это для нас ключевое событие. А в 2018 году — чемпионат мира по футболу".
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Зимние виды спорта , Дмитрий Медведев
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