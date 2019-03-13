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Чемпионка ОИ отреагировала на упреки в адрес России из-за Универсиады 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Олимпийская чемпионка 2006 года и депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала итоги Универсиады в Красноярске, передает НСН.
Сборная России заняла первое место в медальном зачете.
"Иногда нас упрекают, что мы слишком хорошо выступили, но как страна, которая проводит Универсиаду, мы не могли выступить плохо. Мы знаем, что есть такая специфика, но в нашем случае, для нас Универсиада является очень хорошим соревнованием. У нас есть спортсмены, даже высокой квалификации, которые очень хотят на ней выступить не только для того, чтобы завоевать эту медаль, но попробовать атмосферу, приближенную к Олимпиаде. А спортсмен, конечно, хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому, почему бы ему не воспользоваться ситуацией, и другим в назидание", — поделилась мнением Журова.
По результатам выступлений российских спортсменов на Всемирных студенческих играх они заработали: 41 медаль высшей пробы, 39 серебряных наград и 32 — бронзовых. Всего на счету национальной команды 112 медалей.
Ранее Авербух предложил отказаться от медального зачета на Универсиадах.
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Зимние виды спорта , Видео , Светлана Журова , Госдума
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