Чемпионка ОИ отреагировала на упреки в адрес России из-за Универсиады

Сборная России заняла первое место в медальном зачете.

"Иногда нас упрекают, что мы слишком хорошо выступили, но как страна, которая проводит Универсиаду, мы не могли выступить плохо. Мы знаем, что есть такая специфика, но в нашем случае, для нас Универсиада является очень хорошим соревнованием. У нас есть спортсмены, даже высокой квалификации, которые очень хотят на ней выступить не только для того, чтобы завоевать эту медаль, но попробовать атмосферу, приближенную к Олимпиаде. А спортсмен, конечно, хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому, почему бы ему не воспользоваться ситуацией, и другим в назидание", — поделилась мнением Журова.

По результатам выступлений российских спортсменов на Всемирных студенческих играх они заработали: 41 медаль высшей пробы, 39 серебряных наград и 32 — бронзовых. Всего на счету национальной команды 112 медалей.

Ранее Авербух предложил отказаться от медального зачета на Универсиадах.