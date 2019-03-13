Умер российский конькобежец Ануфриенко. Ему было всего 48 лет

Участник зимних Олимпиад 1994-го и 1998-го годов конькобежец Андрей Ануфриенко умер 6 марта, но об этом стало известно только сегодня. На сайте Союза конькобежцев России появилось сообщение с выражением соболезнований семье и близким спортсмена.

По данным Союза конькобежцев России, гражданская панихида пройдет 13 марта. Она состоится в Екатеринбурге.

Андрей Ануфриенко родился 26 ноября 1970 года. В конькобежный спорт он пришел поздно — в 14 лет. В 1988 году выполнил норматив мастера спорта, а уже год спустя принял участие в юниорском чемпионате, откуда вернулся с золотой медалью. В 1991 году состоялся последний чемпионат Советского Союза. Там Ануфриенко занял второе место в классическом многоборье. Затем последовало выступление на чемпионате Европы, который проходил в Сараево. Подающий надежды молодой спортсмен стал одним из полутора десятка сильнейших.

На зимней Олимпиаде в Лиллехаммере Ануфриенко вышел на старт дистанций 1500, 5000 и 10 000 метров. Войти в тройку призеров не получилось, но 5, 11 и 12 места стали вовсе не худшим результатом на крупнейших мировых состязаниях. В 1998 году он снова поехал на Олимпиаду. Ануфриенко стартовал на 1000 и 1500 метрах. В последний раз он вышел на большой старт всероссийского уровня в 2001 году, после чего завершил профессиональную карьеру.