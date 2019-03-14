Алёна Заварзина — о завершении карьеры, Трампе, супергероях и триатлоне

Новое амплуа призёра олимпийских игр в Сочи и старт первого YouTube-шоу о триатлоне совместно с IRONSTAR.

«Чемпионат» совместно с ведущим организатором триатлон-стартов в России компанией IRONSTAR запускает спецпроект #226вопросов.

Это первое YouTube-шоу о триатлоне в России. Герои наших выпусков — известные спортсмены, блогеры, политики, бизнесмены и просто люди с необычными историями. В преддверии главного старта сезона IRONSTAR 226 Сочи мы познакомим вас с невыдуманными личными историями и зададим 226 вопросов гостям нашей студии.

Открывает серию интервью бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, сноубордистка, а с недавних пор ещё и триатлетка Алёна Заварзина.

Алёна Заварзина — о завершении карьеры, Трампе, супергероях

— Я занимаюсь подготовкой к триатлону и разными другими проектами, пока не началась учёба в дизайнерском университете. Иногда даже комментирую и занимаюсь публичными выступлениями.

— В прошлом году ты поступила в Сentral Saint Martins. Не страшно ли начинать всё сначала, с чистого листа?

— Самое страшное во всём этом, что ты не знаешь, чем будешь заниматься дальше. Недавно были на эфире с Марией Киселёвой , и она говорила, что спортсмены как никто поймут, каково это, когда ты всю жизнь посвятил занятию спортом, она была расписана от и до вокруг графика соревнований. Ты примерно понимал, где ты будешь находиться в любой месяц в году, был чёткий план, которого ты придерживался. Как только это заканчивается, ты не знаешь, что делать дальше. Это одна из причин, почему я начала заниматься триатлоном — я хотела двигаться по плану.

Заниматься дизайном я начинаю не с нуля. Сначала я начала рисовать, а потом только заниматься сноубордингом. Он ворвался в мою жизнь, и я оставила художественные начинания. Даже поступала и два курса училась в художественном университете. Не доучилась, и хорошо, потому что в наших российских учреждениях из тебя креатив выбивают достаточно серьёзно.

— В одном из своих интервью ты сказала, что, когда завершала спортивную карьеру, очень много думала на эту тему, и Вселенная подала тебе знак.

— Я считаю, что знаки каждый из нас получает достаточно часто. Просто мы их не замечаем и не прислушиваемся. Например, если у тебя есть большая мотивация выигрывать соревнования, то любая трудность, которая перед тобой появляется, воспринимается тобой как препятствие, которое нужно преодолеть ради высокой цели. Когда таких моментов становится слишком много, этот ком нарастает, ты начинаешь понимать, что это на самом деле знак. Тебе давно говорили, что пора уходить, но ты не слышал и пробивался сквозь преграды.

Я бы могла продолжить карьеру, но сейчас не вижу в этом большого смысла. Всё-таки спорт — это не только достижения ради страны или личные победы, это совокупность. Поэтому один в этом море плавать ты не сможешь.

— Многим бывшим спортсменам бывает очень сложно применить себя в жизни. Как думаешь, с чем это связано и как с этим бороться?

— С тем, что всю жизнь тебя интересовал только спорт. Ты не знаешь, что делать дальше. Верным путём считается уйти в тренерство или стать обслуживающим персоналом команды. Я считаю, что не каждому дано быть тренером. Например, у меня этого нет. Это одна из самых неблагодарных профессий в мире, а я люблю, когда мой труд оценён.

Я читала в разных биографиях, что многие замалчивают этот момент и не хотят говорить о трудностях. В целом, профессиональный спорт и его последствия — не самое лучшее, что может случиться для вашего психического здоровья.

— Если говорить о твоём новом увлечении, триатлоне, кто-то стартует, потому что бежит от чего-то, то есть пытается освободить голову от ненужных мыслей, кто-то бежит для чего-то, хочет узнать и проверить себя. Для чего будешь стартовать в Сочи ты?

— Я тоже хочу узнать о себе новое. Понять, смогу ли я выдержать такую гонку на выносливость. Действительно, когда ты на дистанции, ты часто находишься в своей голове. Начинаешь заниматься самокопанием, погружаешься в свой мир. Это на самом деле обладает терапевтическим характером, можно даже назвать это медитацией, потому что ты начинаешь лучше разбираться в себе, своих эмоциях.

— И сноуборд, и триатлон — индивидуальные дисциплины. Почему тебе ближе такой спорт, чем командный?

— Я не командный игрок. Так получается, что ты раз и навсегда для себя это принимаешь. Наверное, ещё в детстве. Я не могу вдруг после 20 лет в спорте стать командным игроком. Было бы странно, если бы после сноуборда я пошла в волейбол.