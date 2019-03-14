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Российская фристайлистка Завадовская завершила карьеру 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: Спорт РИА Новости
Участница Олимпийских игр-2018, 23-летняя фристайлистка Виктория Завадовская заявила о завершении выступлений на профессиональном уровне.
«Я завершаю профессиональную спортивную карьеру. Конечно, данное решение принималось не один день. Буду развиваться дальше, спорт не бросаю и буду двигаться в этом направлении, а как именно — расскажу немного позже», — цитирует слова спортсменки «РИА Новости».
Виктория Завадовская являлась представителем сборной России по фристайлу с 2015 года. Выступала на чемпионате мира и Олимпиаде, однако не сумела завоевать награды крупных соревнований.
Ранее сообщалось, что фристайлисты Набиулин и Мальцева завоевали золото в ски-кроссе на Универсиаде.
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Зимние виды спорта , РИА Новости
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