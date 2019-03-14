Российская фристайлистка Завадовская завершила карьеру

Участница Олимпийских игр-2018, 23-летняя фристайлистка Виктория Завадовская заявила о завершении выступлений на профессиональном уровне.

«Я завершаю профессиональную спортивную карьеру. Конечно, данное решение принималось не один день. Буду развиваться дальше, спорт не бросаю и буду двигаться в этом направлении, а как именно — расскажу немного позже», — цитирует слова спортсменки «РИА Новости».

Виктория Завадовская являлась представителем сборной России по фристайлу с 2015 года. Выступала на чемпионате мира и Олимпиаде, однако не сумела завоевать награды крупных соревнований.

Ранее сообщалось, что фристайлисты Набиулин и Мальцева завоевали золото в ски-кроссе на Универсиаде.