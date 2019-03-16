Более полусотни женщин подали в суд на НОК США

Более полсотни женщин подписали иск к Национальному олимпийскому комитету (НОК) США за неспособность предотвратить насилие со стороны находящегося в тюрьме бывшего врача женской сборной по гимнастике Ларри Нассара, сообщает "Советский спорт"

По информации AP, 51 девушка подала в суд на организацию, членов совета директоров и ряд бывших чиновников.

Сторона обвинения предъявила НОК то, что в конце 1990-х годов чиновники медлили и не отреагировали должным образом на насильственные действия со стороны экс-наставника национальной команды, отбывающего срок за домогательства к спортсменкам, некоторые из которых были несовершеннолетними.

Женщины просят не только денежную компенсацию, но институциональную реформу НОК Америки.

Ранее Федерация спортивной гимнастики США подала в суд на страховые компании.