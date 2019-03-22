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Российские керлингистки вышли в плей-офф чемпионата мира 

Вести.Ru + ещё 75 2 часа назад
Фото: worldcurling\Twitter
Женская сборная России в 11-м туре чемпионата мира по керлингу, который проходит в датском Силькеборге, оказалась сильнее команды Шотландии со счетом 7:4. Эта победа позволила россиянкам досрочно выйти в плей-офф турнира.
За сборную России выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
В турнирной таблице чемпионата мира российская команда занимает второе место, одержав восемь побед при трех поражениях. Ранее в плей-офф турнира вышла сборная Швеции.
Следующий матч на групповом этапе россиянки проведут 22 марта против латвийских керлингисток.
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