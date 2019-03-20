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Российские кёрлингистки обыграли команду Финляндии на ЧМ в Силькеборге 

RT на русском 23 часа назад
Фото: Reuters
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Финляндии в седьмом матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.
Встреча завершилась со счётом 9:8 в пользу российской команды, за которую выступили Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
После семи игр россиянки делят первое место в турнирной таблице чемпионата мира с командой Китая.
Следующими соперниками сборной России станут команды Швеции и Германии. Матчи пройдут 20 марта.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу победила команду Китая на ЧМ.
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