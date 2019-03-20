Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские керлингистки проиграли шведкам на чемпионате мира 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: worldcurling.org/wwcc2019
В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по керлингу среди женских команд. Сборная России проиграла команде Швеции с результатом 4:9.
Сборная России, в составе которой выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева, уступила шведкам 4:9. Это поражение стало для россиянок вторым на турнире при шести победах. Россиянки занимают четвертое место.
В групповом этапе выступают 13 сборных. Четыре сильнейших команды выходят в полуфинал. Следующий матч россиянки проведут с командой Германии.
Вести.Ru: последние новости
Сборная России обыграла немок на чемпионате мира по керлингу Американский спортсменки подали иск к НОК США Елена Аникина – новый президент федерации бобслея России
Зимние виды спорта , Екатерина Кузьмина
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Вдову прославленного хоккеиста отправили на нары
Хоккей
Баскетболист завалился на болельщицу с пивом
Баскетбол
«Логинов был прав»: как Фуркад спас сборную России
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение