Российские керлингистки проиграли шведкам на чемпионате мира

В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по керлингу среди женских команд. Сборная России проиграла команде Швеции с результатом 4:9.

Сборная России, в составе которой выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева, уступила шведкам 4:9. Это поражение стало для россиянок вторым на турнире при шести победах. Россиянки занимают четвертое место.

В групповом этапе выступают 13 сборных. Четыре сильнейших команды выходят в полуфинал. Следующий матч россиянки проведут с командой Германии.